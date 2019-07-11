Росгвардия лишила лицензии биатлонный центр в Ханты-Мансийске из-за запрета на стрельбища в черте города

Управление Росгвардии лишило лицензии Центр зимних видов спорта имени Филипенко в Ханты-Мансийске, сообщает ТАСС. Причиной стал запрет на стрельбище в черте города.

"Отказ сотрудников Росгвардии в продлении разрешения на хранение и использование оружия на стрельбище биатлонного центра в Ханты-Мансийске связан с несоответствием требованиям действующего законодательства в области оборота оружия. Данные требования фактически запрещают использовать стрельбище в черте города, а стрельба - это неотъемлемая часть биатлона.

Губернатор Югры Наталья Комарова направила запрос зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта с предложением изменить требования к расположению и укреплению стрельбищ. Оно позволит не только обеспечить необходимую безопасность, но и продолжить эксплуатацию биатлонных центров", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что с подобной проблемой столкнулись все биатлонные центры России, которые находятся в черте города. Кроме Ханты-Мансийска, это также спортивные объекты в Тюменской области, Ижевске, Красноярске.

Начальник окружного управления Росгвардии, полковник полиции Евгений Федоткин отметил, что действия сотрудников ведомства направлены на соблюдение законодательства в области оборота оружия.