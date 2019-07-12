Росгвардия и СБР обсудят проблему биатлонных стрельбищ в черте города

Росгвардия и СБР проведут совещание по поводу использования стрельбищ на биатлонных стадионах в черте города, сообщает ТАСС. Проблема использования расположенных в черте города биатлонных стрельбищ возникла в связи с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими оборот оружия. В связи с этим закрылось стрельбище биатлонного Центра зимних видов спорта имени Филипенко в Ханты-Мансийске.

- Проблема действительно существует, однако мы надеемся, что вскоре она будет решена, - сказал первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. - На следующей неделе состоится расширенное заседание с участием руководства Росгвардии и Союза биатлонистов России, на котором мы детально изучим этот вопрос и сформируем план дальнейшей работы, реализация которого позволит устранить противоречия в вопросе использования биатлонных стрельбищ в черте города.

В решении этого вопроса принимает участие врио начальника Росгвардии генерал-майор полиции Анатолий Маликов, с которым я уже провел предварительные переговоры. Первый серьезный шаг уже сделан, Росгвардией подготовлен проект нового нормативного акта о порядке использования стрелковых объектов. В ближайшее время он появится в открытом доступе для публичных обсуждений.