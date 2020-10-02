Романова и Вилухина намерены компенсировать свои расходы после победы в CAS

Российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина, оправданные Спортивным арбитражным судом (CAS), намерены получить компенсации за судебные издержки. Об этом «СЭ» рассказал адвокат спортсменок Алексей Панич.

— Романова и Вилухина были оправданы. Будете ли вы добиваться того, чтобы они получили компенсацию своих расходов за последние три года?

— Не в рамках процедуры CAS, но нам бы хотелось, чтобы их расходы, которые были понесены в связи с необоснованными обвинениями, были компенсированы.

— Спортсменки обратились с жалобами в швейцарскую прокуратуру с требованием провести проверку ситуации с поддельными подписями Григория Родченкова в документах. Если прокуратура возбудит уголовное дело по вашей жалобе, к чему это приведет?

— Если будет возбуждено уголовное дело, и прокуратура признает, что есть факт подделки подписей, то это может повлиять на рассмотрение дела в Федеральном суде Швейцарии. Поскольку, с нашей точки зрения, это будет означать, что имеются недопустимые доказательства. По сути, поддельные документы, которые не могут учитываться при вынесении решения. (Тимур Ганеев).

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