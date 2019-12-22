Рикко Гросс: «Только тренер может определять состав на гонку»

Бывший старший тренер сборной России Рикко Гросс в интервью «СЭ» отметил, что не понимает, как СБР определяет состав национальной команды. По его словам, этим должен заниматься только тренер.

— Насколько я понял, вы не очень хотели уходить из сборной России. Можете рассказать, что не так?

— Первое, что я хочу сказать — в России хорошие спортсмены. Реально хорошие. И очень многие такие спортсмены находятся вне сборной. Я говорю, например, о Бабикове и Цветкове. Это большой сюрприз, что я не вижу их здесь. Антон был 14-м на первом этапе Кубка мира в 20-километровой гонке. Для меня он надежное звено в любой эстафете. Но это не мое решение.

— Вы не всегда понимаете кадровые решения, которые принимаются у нас.

— О да, не всегда. Но я так понимаю, что иногда решения принимаются лично президентом СБР.

— В Австрии или Германии такое возможно?

— Нет, никогда. Это немыслимо. Только тренер может определять состав на гонку. (Дмитрий Кузнецов)

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