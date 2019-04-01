Результаты мужской сборной России по биатлону признаны удовлетворительными

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал удовлетворительными результаты мужской команды России в сезоне-2018/19, информирует ТАСС. Решение было принято на заседании тренерского совета в Тюмени.

В прошедшем международном сезоне мужская команда заняла четвертое место в Кубке наций, лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший второе место в общем зачете Кубка мира. На его счету также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в составе эстафетной команды.

На тренерском совете с отчетом о проделанной работе выступил главный тренер сборной России, старший тренер мужской команды Анатолий Хованцев.