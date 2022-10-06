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6 октября, 12:26

Резцова заявила, что Виролайнен выступит за сборную Финляндии в крайнем случае

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о возможном выступлении своей дочери биатлонистки Дарьи Виролайнен за сборную Финляндии.

«Участие моей дочери в сборной Финляндии? Она получила финское гражданство полгода назад. Сейчас занимается воспитанием ребенка. Как я сказала о ее выступлении за Финляндию, нам не дают участия за Россию, поэтому есть вариант с другой сборной. Полагаю, что она не будет выступать за сборную Финляндии. Она россиянка и говорила так всегда. Будем ждать, когда Россию допустят. Не то чтобы она хотела, но в крайнем случае Дарья выступит за Финляндию. Мы бы хотели, чтобы нас пустили за сборную Россию», — приводит слова Резцовой Sport24.

33-летняя спортсменка является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призером этапов Кубка мира.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов «до дальнейшего уведомления».

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2022-10-06-anfisa-reztsova-virolaynen-vystupit-za-sbornuyu-finlyandii-v-kraynem-sluchaye-ona-rossiyanka
Биатлон
Сборная Финляндии по биатлону
Анфиса Резцова
Дарья Виролайнен
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