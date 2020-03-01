Резцова заняла второе место в гонке преследования на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Белоруссия) завершилась гонка преследования у женщин.

Победу одержала белоруска Елена Кручинкина. На второй позиции россиянка Кристина Резцова. Третьей стала шведка Элизабет Хегберг.

Росссийская биатлонистка Ульяна Кайшева заняла седьмое место. 14-й стала Екатерина Глазырина. На 17-м месте Виктория Сливко. 22-ю позицию заняла Валерия Васнецова, 28-ю — Анастасия Поршнева.

Раубичи (Белоруссия)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Елена Кручинкина (Белоруссия) — 29.21,1 (0 шт. кругов)

2. Кристина Резцова (Россия) — отставание 17,6 (2)

3. Элизабет Хегберг (Швеция) — 35,1 (3)

4. Каролин Коломбо (Франция) — 55,0 (1)

5. Анастасия Меркушина (Украина) — 55,8 (2)

6. Ирина Кривко (Белоруссия) — 1.12,4 (3)

7. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.33,7 (1)

14. Екатерина Глазырина (Россия) — 2.38,1 (2)

17. Виктория Сливко (Россия) — 3.09,1 (2)

22. Валерия Васнецова (Россия) — 3.55,8 (3)

28. Анастасия Поршнева (Россия) — 4.12,4 (5)