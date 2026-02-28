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28 февраля, 13:00

Резцова выиграла зачет гонок преследования в Кубке России по биатлону

Игнат Заздравин
Корреспондент

Биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей зачета гонок преследования в Кубке России.

29-летняя спортсменка выиграла две гонки преследования Кубка России из трех — на этапах в Демино и Златоусте. Также она финишировала восьмой в гонке в Ханты-Мансийске на старте сезона.

Резцова набрала 153 очка и на 8 очков опередила Наталию Шевченко, которая заняла второе место в зачете. Анастасия Халили (102 очка) стала третьей.

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Кристина Резцова
Биатлон
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