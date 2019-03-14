Резцова стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло. Она преодолела дистанцию без единого промаха и опередила россиянку Кристину Резцову, допустившую один промах, на 23,9 секунды. Замкнула тройку шведка Юханна Скоттхайм.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Ольга Абрамова (Украина) – 23.14,7 (0 шт. кругов)

2. Кристина Резцова (Россия) – отставание 23,9 (1)

3. Юханна Скоттхайм (Швеция) – 25,1 (0)

4. Миртия Бегю (Франция) – 40,8 (2)

5. Каролин Кноттен (Норвегия) – 44,0 (1)

6. Виктория Сливко (Россия) – 44,4 (2)

18. Елизавета Каплина (Россия) – 1.26,6 (1)

19. Наталья Гербулова (Россия) – 1.33,2 (2)

21. Екатерина Мошкова (Россия) – 1.42,3 (3)

36. Ирина Казакевич (Россия) – 2.40,7 (5)