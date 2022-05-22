Резцова стала одной из самых проверяемых РУСАДА на допинг биатлонистов с начала года

Двукратный призер Олимпиады в Пекине Кристина Резцова стала одной из самых тестируемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) биатлонистов в 2022 году.

По данным ТАСС, с января по апрель спортсменка была проверена на допинг четыре раза. Всего за первые четыре месяца РУСАДА протестировало 68 представителей биатлона. Также по четыре раза проходили проверку Виктория Сливко и Ильназ Мухаметзянов.

Из российских участников Олимпийских игр в Пекине трижды на допинг проверялась Светлана Миронова, дважды — Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Даниил Серохвостов, по разу — Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Карим Халили. Эдуард Латыпов и Максим Цветков в текущем году РУСАДА еще не тестировались.

По итогам Олимпиады-2022 сборная России завоевала всего четыре медали из 33 разыгранных в биатлонных соревнованиях. У россиян — 1 серебро и 3 бронзовые медали.