Прославленная советская и российская биатлонистка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» прокомментировала слова экс-биатлониста, депутата Госдумы Антона Шипулина, о перечислении части зарплаты на благотворительность. Ранее, отвечая на критику Резцовой о желании депутатов «набить карманы», Шипулин сказал, что половину своего заработка он отдает Совету ветеранов своего округа, еще часть тратит на благотворительность.

— Я недавно высказала сомнение, что Шипулин идет в Госдуму на благо российского биатлона, так все, Шипулин уже про меня все высказал, что я такая-сякая, — вспомнила Резцова. — Губерниев поддержал, сказал, что я сама куда-то баллотировалась, но не выбрал народ. Я никогда в жизни не баллотировалась в Госдуму, мне это не интересно, я лучше буду бесплатно проводить соревнования для детей. Антон начинает оправдываться, мол, ползарплаты отдает ветеранам, еще что-то на благотворительность. А эта зарплата откуда тебе идет, из чьих рук? Пусть вспомнит. Чем ты хвалишься? Если ты бегал, заработал своим профессионализмом — молодец. А то, что вы в Госдуме принимаете законы не для людей и хвалитесь этим — ну хвались дальше, ради бога. (Дмитрий Кузнецов)