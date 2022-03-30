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«Меня это вообще никак не касается». Резцова — о приостановке членства СБР

Резцова заявила, что приостановка членства СБР в IBU ее не касается
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Биатлонистка Кристина Резцова в интервью «СЭ» высказала свое отношение к остановке членства СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU).

— К чемпионату России подоспели новые санкции: членство Союза биатлонистов России (СБР) в IBU временно приостановили. Не удивились?

— Да как я должна к этому относиться? Меня это вообще никак не касается, ведь я совершенно ничего не могу сделать. И какой смысл тогда говорить? Тем более что никто не знает, что будет дальше. Сейчас заканчиваем этот сезон, потом начнем следующий. Пока раскачаемся, будет видно. Еще много времени.

— Вам мотивации и энергии добегать этот сезон хватает?

— Вот выигрывать, судя по всему, не хватает. А выходить, бегать и делать свою работу — да. Кайфую от этого! Мне очень нравится. И ранг соревнований особо не имеет значения. Вот ты пашешь весь год, умираешь, этот бесконечный тренаж, делаешь по 100 изготовок за тренировку. И как не хотеть выплеснуть все это? Показать, для чего ты все это делал. Это просто непередаваемо! Это кайф. Хоть Кубок мира, хоть чемпионат России, хоть региональные старты — без разницы.

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Кристина Резцова
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