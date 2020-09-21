Резцова объявила о беременности и пропустит сезон

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова рассказала о пропуске предстоящего сезона. Она объявила о своей беременности.

— У меня случилось замечательно событие в жизни. Надеюсь, что большинство людей за меня порадуется, что меня не будет в этом сезоне: я ухожу в декрет, — рассказала Резцова «Матч ТВ». — До сегодняшнего дня тренировалась и буду продолжать пока работать. После определенного времени я планирую вернуться в спорт и показать, что стала сильнее. Получаю удовольствие от того, что происходит со мной. Не расстраиваюсь от того, что гонки предстоящего сезона пройдут мимо меня.

Изначально Резцова должна была стартовать во всех гонках летнего чемпионата России по биатлону, но в итоге снялась.