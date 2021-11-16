Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала попадание дочери Кристины в состав сборной России на Кубок мира.

«Когда бардак прекратится, тогда и мое мнение о Шашилове изменится, — приводит слова Резцовой «Чемпионат». — На сегодняшний день Кристина доказывает результатом, тренерам деваться некуда. Думаю, что не только Шашилов решает, но Майгуров был тоже на его стороне. Повторюсь, она доказывает результатом и говорит: «Ребята, вы неправы». Насколько я знаю, у нее еще не готова виза, но есть неделя. Я спросила: «Почему так, почему тянем?» На что мне сказали, что Кристина поздно подала документы. В смысле поздно? Как сказали, так и подала. Как она могла это сделать раньше, если в сборной ее не планировали никуда брать?»

По ее мнению, биатлонистка должна нормально выступить на этапах Кубка мира.

«Не буду забегать вперед и опережать события. Кристина сейчас себя неплохо чувствует и должна нормально выступить на этапах Кубка мира. Примерно так же, как и на контрольных гонках, по крайней мере не хуже», — сказала она.

Напомним, что изначально предполагалось, что Кристина Резцова будет выступать на Кубке IBU.