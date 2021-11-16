Резцова — о попадании дочери Кристины на Кубок мира: «У тренеров нет выбора»
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала попадание дочери Кристины в состав сборной России на Кубок мира.
«Когда бардак прекратится, тогда и мое мнение о Шашилове изменится, — приводит слова Резцовой «Чемпионат». — На сегодняшний день Кристина доказывает результатом, тренерам деваться некуда. Думаю, что не только Шашилов решает, но Майгуров был тоже на его стороне. Повторюсь, она доказывает результатом и говорит: «Ребята, вы неправы». Насколько я знаю, у нее еще не готова виза, но есть неделя. Я спросила: «Почему так, почему тянем?» На что мне сказали, что Кристина поздно подала документы. В смысле поздно? Как сказали, так и подала. Как она могла это сделать раньше, если в сборной ее не планировали никуда брать?»
По ее мнению, биатлонистка должна нормально выступить на этапах Кубка мира.
«Не буду забегать вперед и опережать события. Кристина сейчас себя неплохо чувствует и должна нормально выступить на этапах Кубка мира. Примерно так же, как и на контрольных гонках, по крайней мере не хуже», — сказала она.
Напомним, что изначально предполагалось, что Кристина Резцова будет выступать на Кубке IBU.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/biathlon/news-4515095-u-trenerov-net-vybora-anfisa-rezcova-o-popadanii-docheri-kristiny-na-kubok-mira.html
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