Резцова — о переходе Ушкиной в сборную Румынии: «Это не предательство! Она ищет лучшего»
15:56
Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала решение Наталья Ушкиной перейти в сборную Румынии.
«Это не предательство! Она ищет лучшего. Но тут вопрос к нашей СБР: почему от нас уходят спортсмены? Но я думаю, Ушкина со временем вернется обратно в Россию. А нашим чиновникам нужно задуматься, почему так происходит», — сказала Резцова «СЭ».
24-летняя Наталья Ушкина приняла приглашение сборной Румынии и готовит смену спортивного гражданства.
(Владислав Флегонтов)
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