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Резцова — о переходе Ушкиной в сборную Румынии: «Это не предательство! Она ищет лучшего»

15:56
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Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала решение Наталья Ушкиной перейти в сборную Румынии.

«Это не предательство! Она ищет лучшего. Но тут вопрос к нашей СБР: почему от нас уходят спортсмены? Но я думаю, Ушкина со временем вернется обратно в Россию. А нашим чиновникам нужно задуматься, почему так происходит», — сказала Резцова «СЭ».

24-летняя Наталья Ушкина приняла приглашение сборной Румынии и готовит смену спортивного гражданства.

(Владислав Флегонтов)

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