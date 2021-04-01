Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала решение Наталья Ушкиной перейти в сборную Румынии.

«Это не предательство! Она ищет лучшего. Но тут вопрос к нашей СБР: почему от нас уходят спортсмены? Но я думаю, Ушкина со временем вернется обратно в Россию. А нашим чиновникам нужно задуматься, почему так происходит», — сказала Резцова «СЭ».

24-летняя Наталья Ушкина приняла приглашение сборной Румынии и готовит смену спортивного гражданства.

(Владислав Флегонтов)