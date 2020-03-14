Резцова не поняла, зачем Фуркад хотел подать на нее в суд

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова не поняла, почему француз Мартен Фуркад решил рассмотреть вариант подачи иска к ней за слова о возможном использовании иностранными спортсменами медицинской поддержки для успешного выступления.

— Если честно, не знаю, почему он тогда так завелся и принял это близко к сердцу, я же не про него лично говорила, а в целом о ситуации, — цитирует Резцова ТАСС. — Мне просто было обидно, что он на нас баллоны катит, а все остальные вокруг, получается, чистые и пушистые. Поверьте мне, многие спортсмены грешны.

И я не могу поверить, что все вокруг такие честные и осуждать надо только нас, а там таких проблем нет. Не думаю, что во всем виноваты одни только мы.

31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры в пятницу, накануне заключительного международного старта нынешнего сезона — гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.