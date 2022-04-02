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Сегодня, 14:41

Резцова назвала неправильным предложение Васильева лишать премиальных биатлонистов, пропустивших ЧР

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова Дмитрия Васильева, который предложил лишать премиальных спортсменов, пропустивших внутренние соревнование по неуважительной причине.

«Это неправильно. Как с этим бороться — второй вопрос. То, что Васильев делает со спортсменами, неправильно. Он обещал им премиальные, а они не выиграли. Отсюда такое предложение и возникло», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее двукратный олимпийский чемпиона Дмитрий Васильев в разговоре с «РИА Новости» назвал безответственностью пропуск чемпионата России Логиновым, Латыповым и Серохвостовым.

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