Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

16 мая, 13:10

Резцова и Нигматуллина включены в список кандидатов в сборную, Миронова — нет

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Союза биатлонистов России по спорту Павел Ростовцев объяснил, почему в составе сборной страны на централизованную подготовку не оказалось призеров Олимпиады Кристины Резцовой, Ульяны Нигматуллиной и Светланы Мироновой.

— Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина включены в проект списка кандидатов в сборную команды страны, который Минспорта должен утвердить 1 июня. Мы на связи с их тренерами. Вы знаете, что Ульяна переходит из команды Удмуртской Республики в Тюменскую область. До августа она будет проводить подготовку в Удмуртии, а после продолжит работу Максимом Кугаевским в другом формате.

Мы надеемся, что Ульяна после рождения ребенка наберет свою спортивную форму и встретимся или на Кубке содружества в начале сентября или на летнем чемпионате России в Тюмени. С Кристиной Резцовой Артем Истомин тоже на связи. Она готовится тренироваться. Но пока даже не проходила углубленное медицинское обследование. Мы видим, что она планирует подготовку пока в самостоятельном режиме. Светланы Миронова, к сожалению, в списке кандидатов страны пока нет. Подготовка ее планируется за счет региона. Федерация Свердловской области вышла с инициативой к СБР о том, чтобы привлечь ее к группе Истомина за счет средств региона. Мы ожидаем ее 20 мая на сборе в Сочи, — сказал Ростовцев.

Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав групп для подготовки к сезону-2023/24.

Павел Ростовцев
2
0
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — о составе групп для подготовки сборной к сезону-2023/24: «Пожелаю СБР не готовиться к Олимпиаде-2026»

Ростовцев: «Пока без места проведения третий этап Кубка Содружества. Может быть это будет Камчатка»
Новости
RSS RSS
Все новости