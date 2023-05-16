Резцова и Нигматуллина включены в список кандидатов в сборную, Миронова — нет

Вице-президент Союза биатлонистов России по спорту Павел Ростовцев объяснил, почему в составе сборной страны на централизованную подготовку не оказалось призеров Олимпиады Кристины Резцовой, Ульяны Нигматуллиной и Светланы Мироновой.

— Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина включены в проект списка кандидатов в сборную команды страны, который Минспорта должен утвердить 1 июня. Мы на связи с их тренерами. Вы знаете, что Ульяна переходит из команды Удмуртской Республики в Тюменскую область. До августа она будет проводить подготовку в Удмуртии, а после продолжит работу Максимом Кугаевским в другом формате.

Мы надеемся, что Ульяна после рождения ребенка наберет свою спортивную форму и встретимся или на Кубке содружества в начале сентября или на летнем чемпионате России в Тюмени. С Кристиной Резцовой Артем Истомин тоже на связи. Она готовится тренироваться. Но пока даже не проходила углубленное медицинское обследование. Мы видим, что она планирует подготовку пока в самостоятельном режиме. Светланы Миронова, к сожалению, в списке кандидатов страны пока нет. Подготовка ее планируется за счет региона. Федерация Свердловской области вышла с инициативой к СБР о том, чтобы привлечь ее к группе Истомина за счет средств региона. Мы ожидаем ее 20 мая на сборе в Сочи, — сказал Ростовцев.

Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав групп для подготовки к сезону-2023/24.