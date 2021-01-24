Резцова: «Давно девчонки не радовали такими победами! Дай бог, сохранят форму до чемпионата мира»

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» победу женской сборной России в эстафете на этапе кубка мира в итальянском Антхольце.

— Отрадно! Давно они нас не радовали такими победами! Все здорово отработали! Света немного замешкались на стойке, но это ее коронка, она напрягает нас немножко всегда. А в целом все хорошо стреляли. И на удивление Ульяна финишный круг хорошо прошла. Умница! Не подпустила немку к себе. Дай бог, чтобы эта форма осталась до чемпионата мира.

К сожалению, у нас девчонок на запас не обкатывают. В этом большой минус. Нам все говорят, что будут менять, но пока без изменений. Не знаю, с чем это связано. Надо с тренерами общаться. Допустим, у кого-то через две недели потеряется форма — кем нам заменять? Нет достойных замен. Казакевич была, но тоже сдулась. Такого не должно быть. Будем надеяться, что все останутся в форме и порадуют нас на чемпионате мира.

Напомним, сборную России в эстафетепредставляли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Миронова и Ульяна Кайшева. Второй стала команда Германии. Третье место заняла сборная Франции.

(Константин Колмаков)