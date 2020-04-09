Состоялось заседание правления Союза биатлонистов России в режиме видеоконференции. В повестке заседания обсуждались вопросы, касающиеся отчетов тренеров сборных команд России за сезон-2019/2020, сообщает сайт СБР.

Решение по кандидатам на тренерские должности в сборной России будет принято до 10 апреля. В рабочую группу по этому вопросу входят Валерий Польховский и два олимпийский чемпиона — Сергей Чепиков и Евгений Редькин.

Мужскую сборную России возглавляет Сергей Белозеров, женскую — Виталий Норицын. Главный тренером национальной команды является Анатолий Хованцев.