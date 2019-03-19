Решение о восьмичасовом переезде российских биатлонистов было принято в ноябре

Первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов заявил "СЭ", что наша сборная намеренно отказалась от чартера, на котором с чемпионата мира в Эстерсунде на финальный этап Кубка мира в Холменколлен отправилась часть иностранных биатлонистов. Ранее появилась информация о том, что наша команда не успела вовремя оплатить прямой авиаперелет. Однако Алексей Нуждов пояснил, что эти сведения не соответствуют действительности.

– Решение о поездке в Норвегию на автобусе было принято еще в ноябре прошлого года, – отметил Нуждов. – Исполнительный директор СБР Сергей Голиков и главный тренер сборной Анатолий Хованцев и начальник команды Дмитрий Рочев посчитали, что вариант с чартером, предложенный IBU, нецелесообразен и что нашей команде проще и выгоднее добраться до Осло самостоятельно.

Помимо россиян, решение о самостоятельной поездке на этап в Норвегию также приняли шведы и чехи. Напомним, что накануне биатлонистка сборной России Лариса Куклина сообщила в Инстаграме, что команда добиралась до места проведения следующих соревнований больше восьми часов. (Олег Шамонаев)