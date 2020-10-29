Российский биатлонист Евгений Устюгов в интервью «СЭ» впервые прокомментировал вердикт антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда, которая 27 октября лишила его двух титулов олимпийского чемпиона — за Ванкувер-2010 и Сочи-2014. По мнению Устюгова, срок давности по его обвинениям давно истек.

— Я был крайне удивлен, когда ознакомился с новыми обвинениями IBU. Помимо того, что я никогда не соглашался на рассмотрение моего дела в CAS ADD, который получил такие полномочия только в сентябре 2019 года, я никогда не давал согласие на применение ко мне новых правил IBU. Получается, что IBU могут делать все, что захотят — и все это им сходит с рук. Может быть в следующий раз они установят столетний срок давности и дисквалифицируют вообще все результаты спортивных соревнований, в которых выиграли русские спортсмены. Срок давности по моему делу составляет 8 лет, а не 10 лет как заявлял IBU. Очевидно, что IBU действует недобросовестно в нарушение всех принципов. А решение CAS ADD просто дикость. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Устюгова — на сайте «СЭ»