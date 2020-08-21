Ребенок сборам не помеха: Пидручный, коляска, лыжероллеры
20:45
Биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный во время предсезонных сборов находит время для ребенка. IBU выложил видео, как спортсмен катит коляску на лыжероллерах.
В январе Дмитрий и Ольга Пидручные во второй раз стали родителями — у пары родился мальчик Владимир. Пара также воспитывает дочь Ирину 2015 года рождения.
Who said men cannot multi-task? ?— IBU World Cup (@IBU_WC) August 21, 2020
?? Dmytro Pidruchnyi showing off his daddy skills at training camp ?@OlympicUA pic.twitter.com/jP5MFjiEAW