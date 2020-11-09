Реабилитация Старых после операции на спине займет до трех месяцев

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, что биатлонистке Ирине Старых для реабилитации после операции на спине потребуется до трех месяцев, информирует РИА «Новости».

Напомним, 33-летняя спортсменка перенесла операцию на спине в начале сентября. Изначально Старых должна была быть прооперирована еще в июле, но в намеченный день у ее хирурга был обнаружен коронавирус.

Ранее Кугаевский сообщил, что Старых пропустит предстоящий сезон.