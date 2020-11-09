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Реабилитация Старых после операции на спине займет до трех месяцев

21:55
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Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, что биатлонистке Ирине Старых для реабилитации после операции на спине потребуется до трех месяцев, информирует РИА «Новости».

Напомним, 33-летняя спортсменка перенесла операцию на спине в начале сентября. Изначально Старых должна была быть прооперирована еще в июле, но в намеченный день у ее хирурга был обнаружен коронавирус.

Ранее Кугаевский сообщил, что Старых пропустит предстоящий сезон.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/

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