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Раубичи могут принять чемпионат Европы-2020

12 февраля 2020, 23:43

Раубичи (Белоруссия) могут принять чемпионат Европы по биатлону-2020, информирует tvr.by.

Международный союз биатлонистов экстренно ищет замену эстонскому Отепя, который должен был принять континентальный форум.

Соревнования должны стартовать 26 февраля, но из-за отсутствия снега Отепя не сможет организовать турнир.

Уже сегодня готовность Раубичей проверяет инспектор IBU Арне Айдем, который отправит отчет о ситуации в Раубичах.

По словам инспектора, все очень оптимистично для спорткомплекса под Минском.

Напомним, с 5 по 8 марта Раубичи примут финальный этап Кубка IBU.

Дополнительная информация:

https://www.tvr.by/news/sport/raubichi_mogut_prinyat_chempionat_evropy_2020_po_biatlonu/

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