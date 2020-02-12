Раубичи могут принять чемпионат Европы-2020

Раубичи (Белоруссия) могут принять чемпионат Европы по биатлону-2020, информирует tvr.by.

Международный союз биатлонистов экстренно ищет замену эстонскому Отепя, который должен был принять континентальный форум.

Соревнования должны стартовать 26 февраля, но из-за отсутствия снега Отепя не сможет организовать турнир.

Уже сегодня готовность Раубичей проверяет инспектор IBU Арне Айдем, который отправит отчет о ситуации в Раубичах.

По словам инспектора, все очень оптимистично для спорткомплекса под Минском.

Напомним, с 5 по 8 марта Раубичи примут финальный этап Кубка IBU.