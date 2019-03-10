"Рада снова вернуться в бой". Экхофф - о серебре в пасьюте на ЧМ

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заявила, что была сосредоточена на стрельбе во время гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 28-летняя спортсменка заняла второе место, допустив два промаха на третьем огневом рубеже.

- Сегодня были очень тяжелые погодные условия, - приводит слова Экхофф официальный сайт IBU. - Я очень счастлива, что мне удалось сосредоточиться на стрельбе, особенно из положения лежа. Я очень рада снова вернуться в бой.

Экхофф занимает 22-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 345 очков.

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