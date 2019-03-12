"Рада, что удалось вернуть уверенность на рубеже". Виттоцци - о серебре в индивидуальной гонке на ЧМ

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци заявила, что хотела вернуть уверенность на огневом рубеже. 24-летняя спортсменка завоевала серебро в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, не допустив ни одного промаха.

- Я пыталась забыть последнюю гонку, потому что была очень разочарована ее результатом, - приводит слова Виттоцци официальный сайт IBU. - Я начала неделю с чистого листа и рада, что мне удалось вернуть уверенность на огневом рубеже. Я хотела отстрелять чисто и показать, что могу выступать лучше, чем в предыдущей гонке.

Напомним, Виттоцци выиграла малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.

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