"Пыталась наслаждаться гонкой". Эберг - о победе на ЧМ в Эстерсунде

Шведская биатлонистка Ханна Эберг заявила, что старалась наслаждаться индивидуальной гонкой на домашнем чемпионате мира в Эстерсунде, несмотря на усталость, которую она испытывала на последнем круге. 23-летняя спортсменка завоевала золото.

- Это невероятно. Эта победа является очень значимой для меня, - приводит слова Эберг официальный сайт IBU. - Я так горжусь тем, что сегодня сделала. Я была очень сосредоточена на сегодняшней гонке. На последнем круге я временами чувствовала усталость, но пыталась наслаждаться гонкой. Это невероятно - победить при домашних трибунах.

Напомним, Эберг является олимпийской чемпионкой-2018 в индивидуальной гонке.

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