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Сегодня, 14:35

Резцова стала лучшей в спринте на этапе Кубка России в Демино

Алина Савинова
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Подмосковная биатлонистка Кристина Резцова завоевала золото в спринте на пятом этапе Кубка России в Демино.

28-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и финишировала с временем 20 минут 41,8 секунды.

Второй результат у Виктории Метели, представляющей Ханты-Мансийский автономный округ. Она также отстрелялась без промахов, но уступила Резцовой 19,4 секунды. Третье место заняла Наталия Шевченко из Свердловской области (+27,9 секунды; 1 промах).

Ранее у мужчин спринтерскую гонку выиграл Даниил Серохвостов. Вторым стал Эдуард Латыпов, третьим — Максим Цветков.

Кубок России по биатлону-2024/25

5-й этап, Демино

Спринт. Женщины, топ-6

1. Кристина Резцова — 20.41,8 (0)

2. Виктория Метеля — 19,4 (0)

3. Наталия Шевченко — 27,9 (1)

4. Анастасия Шевченко — 34,0 (1)

5. Виктория Сливко — 39,3 (1)

6. Ирина Казакевич — 1.20,9 (3)

Биатлон
Кристина Резцова
Наталия Шевченко
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Серохвостов с двумя промахами выиграл спринт на пятом этапе Кубка России по биатлону

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