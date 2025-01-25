Серохвостов с двумя промахами выиграл спринт на пятом этапе Кубка России по биатлону
Представитель Новосибирской области Даниил Серохвостов завоевал золото в спринте на пятом этапе Кубка России по биатлону в Демино.
25-летний спортсмен финишировал с двумя промахами. Он на пять секунд опередил Эдуарда Латыпова, выступающего за Республику Башкортостан. Латыпов допустил один промах на огневых рубежах.
Тройку призеров замкнул биатлонист сборной Санкт-Петербурга Максим Цветков (+33 секунды; 0 промахов).
Кубок России по биатлону-2024/25
5-й этап, Демино
Спринт. Мужчины, топ-6
1. Даниил Серохвостов — 23.06,0 (2)
2. Эдуард Латыпов — 5,0 (1)
3. Максим Цветков — 33,0 (0)
4. Ильназ Мухамедзянов — 34,5 (1)
5. Антон Бабиков — 34,9 (1)
6. Иван Колотов — 44,8 (1)
Новости