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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, информирует ТАСС со ссылкой на телеграмму на сайте Кремля.

Единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам умерла в четверг, 19 октября, в возрасте 58 лет.

Анфиса Резцова. Не стало легендарной Анфисы Резцовой. Она сделала наш биатлон ярче

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Анфисы Анатольевны Резцовой. Ушла из жизни выдающаяся спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка, талантливый и целеустремленный человек», — написал глава государства родным и близким Резцовой.

Резцову «искренне любили товарищи по команде, уважали соперники — за неизменный победный настрой и замечательные личные качества», отметил Путин.

Президент добавил, что светлая память о Резцовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей ее уникального спортивного дарования

Резцова скончалась в реанимации, не приходя в сознание. О причинах смерти пока не сообщается, однако известно, что в марте она перенесла сердечный приступ. Трехкратную олимпийскую чемпионку похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

Источник: ТАСС
Анфиса Резцова
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