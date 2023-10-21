Путин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, информирует ТАСС со ссылкой на телеграмму на сайте Кремля.

Единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам умерла в четверг, 19 октября, в возрасте 58 лет.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Анфисы Анатольевны Резцовой. Ушла из жизни выдающаяся спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка, талантливый и целеустремленный человек», — написал глава государства родным и близким Резцовой.

Резцову «искренне любили товарищи по команде, уважали соперники — за неизменный победный настрой и замечательные личные качества», отметил Путин.

Президент добавил, что светлая память о Резцовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей ее уникального спортивного дарования

Резцова скончалась в реанимации, не приходя в сознание. О причинах смерти пока не сообщается, однако известно, что в марте она перенесла сердечный приступ. Трехкратную олимпийскую чемпионку похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве.