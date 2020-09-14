«Пусть завистники Логинова пыхтят, кряхтят, обращаются в ЕСПЧ». Устюгов о давлении на лидера российской сборной

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Евгений Устюгов в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношения с Александром Логиновым, нынешним лидером мужской сборной России.

— Как вы считаете, давление, которое оказывается на Логинова может как-то сократить его карьеру?

— Слава Богу я не побывал в его шкуре, я не знаю, что у него в голове, поэтому сложно сказать. Понятно, что ему очень тяжело. Так получилось, что он выиграл чемпионат мира, а за день до этого меня лишили медалей. Я его поздравил, мы обсудили что происходит, а когда произошла эта история с обыском номера, я ему написал: «Саня, держись». Потому что это будет продолжаться и дальше. Это дело политизировано. Он попал в тяжелую ситуацию, я попал в тяжелую ситуацию, но моя карьера уже завершилась, а Сане еще предстоит потерпеть.

— Многие западные и российские эксперты советуют Логинову дать пресс-конференцию и четко объяснить свою историю с допингом, и чтобы больше ни у кого не возникало вопросов, как ЭПО попал в его организм.

— Возьмем пример нескольких западных спортсменов, один батончик съел, другой с кем-то поцеловался... Вы же понимаете, что это смешные объяснения того, как запрещенный препарат попал в твой организм. Саша отбыл наказание — три года, и сейчас никому ничего объяснять не должен. Главное сейчас ему все показывать на дистанции. У него все пробы чистые, уже очень много лет. Что ему еще надо объяснять? Унижаться перед кем-то? Я полностью на Сашиной стороне, пусть его завистники пыхтят, кряхтят, делают что угодно, если им что-то не нравится, пусть обращаются в ЕСПЧ. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Евгения Устюгова — на сайте «СЭ»