Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков, который в четверг был временно отстранен от занимаемой должности, заявил, что это решение является нелигитимным.

— Я получил письмо о том, что я отстранен, но это решение я считаю нелегитимным, — цитирует ТАСС Голикова. — Я должен получить подписанный членами правления протокол заседания, но в нынешней ситуации они не могли поставить под ним подписи, поскольку оно проходило по видеоконференции. Они могли выбрать иной способ уведомить меня, о решении мне должны были сообщить больше половины членов правления — шесть человек, но по факту это сделал только один. Так что с юридической точки зрения ни о каком решении правления мне не известно.

Что касается моего высказывания о том, что правление СБР — это банда, то это слово, конечно, надо было поставить в кавычки, но правление дискредитировало себя. Меня временно отстранили от работы, но причин этого решения не указано. Я передам все документы, пусть проверяют, тем более что я не возражаю против проверки моей деятельности. Пусть проверяют деятельность Драчева, этого я и хотел добиться.

Голиков назвал правление СБР «бандой»