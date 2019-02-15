"Психологически не справился". Шопин - о спринте на этапе Кубка мира в США

Российский биатлонист Юрий Шопин заявил, что психологически не справился со стрельбой во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. 25-летний спортсмен допустил 2 промаха и занял 55-е место.

- Погода была непредсказуемой. Это можно было заметить по ребятам, которые допускали 3-4 промаха, - сказал Шопин в эфире канала "Матч ТВ". - Ветер не повлиял на мои промахи. Я не справился чисто психологически. Надо было начинать с большим запасом. Здесь каждое лишнее ускорение становится лишним - высота не прощает ошибок.

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