"Просто богиня!" Губерниев - Кузьминой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме поздравил словацкую биатлонистку Анастасию Кузьмину с победой в спринтерской гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 34-летняя спортсменка впервые в карьере стала чемпионкой мира.

- Вот это уровень!!! Это победа!!! Голос потеряла, заболела, но выиграла!!!! Впервые чемпионка мира!!! Настя Кузьмина - молодец!!!! Первая медаль первенства планеты была 10 лет назад!!!! Просто богиня!!! Но и россиянки неплохо!!! Екатерина Юрлова-Перхт - будет бороться в пасьюте, ход хороший, важна стрельба!!! Светлана Миронова - вперед!!!! Евгения Павлова - не унывать!!!! - написал Губерниев.

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