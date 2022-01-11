Прощание с Анатолием Алябьевым пройдет 13 января

13 января, в 13.00, в соборе святого Архистратига Божия Михаила начнется отпевание двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева, информирует сайт СБР.

Легендарный биатлонист будет похоронен на Кузьмоловском кладбище (11 километр шоссе Санкт-Петербург — Матокса в черте г.п. Кузьмоловское).

Алябьев скончался во вторник в возрасте 70 лет.

Алябьев завоевал две золотые медали на зимней Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде в эстафете и индивидуальной гонке. Также на Играх-1980 он взял бронзу в спринте. Алябьев является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.