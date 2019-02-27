Пропустившая допинг-тесты Васильева попала в состав сборной на Кубок IBU

Союз биатлонистов России на своем официальном сайте опубликовал состав сборной на седьмой этап Кубка IBU, который пройдет с 1 по 2 марта в Эстонии.

Отметим, что в женскую команду была вызвала Маргарита Васильева, которая пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев. Россиянка может быть дисквалифицирована на срок до двух лет.

Состав сборной выглядит следующим образом:

Мужчины: Кирилл Стрельцов, Сергей Корастылев, Максим Сучилов, Саид Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков

Женщины: Виктория Сливко, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Кайшева, Маргарита Васильева.

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