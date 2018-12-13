Прокуратура Австрии подтвердила, что подозревает российских биатлонистов в мошенничестве

Старший прокурор прокуратуры Австрии по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Элизабет Тойбль сообщила "СЭ", что десять представителей сборной России по биатлону подозреваются в мошенничестве и нарушении антидопинговых правил.

– Можно подтвердить, что в Центральной прокуратуре по уголовным делам и коррупции в экономике (WKStA) в Австрии проводится предварительное расследование в отношении пяти руководителей российской биатлонной команды из-за использования запрещенных веществ или методов с целью допинга ("на основании Антидопингово федерального закона") и пяти спортсменов этой команды из-за серьезного мошенничества в связи с допингом (§§ 146, 147 Abs 1a, tw Abs 2 StGB). В период правонарушения входит чемпионат мир по биатлону 2017 года в Хохфильцене. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Австрии обвиняемым, таким образом, было дано представление о проведении предварительного расследования (§ 50 StPO). Обыски или допросы не проводились.

– Смогут ли спортсмены принять участие на этапе в Хохфильцене?

– В этой ситуации мы рассматриваем только уголовные аспекты дела. Я не могу вам ответить. Мы лишь проинформировали спортсменов о проходящем расследовании. (Гоша Чернов)

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