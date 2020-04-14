«Проект отцы и дети». Губерниев с сыном исполнили песню про коронавирус

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выложил новый пост в Instagram. Вместе с сыном они исполнили песню про коронавирус.

— Проект «Отцы и Дети», — написал Губерниев. — Песня про коронавирус! Михаил старался, как мог. Всем здоровья! Что еще ярко исполнить?