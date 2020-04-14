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«Проект отцы и дети». Губерниев с сыном исполнили песню про коронавирус

14:54
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram.
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram.
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выложил новый пост в Instagram. Вместе с сыном они исполнили песню про коронавирус.

— Проект «Отцы и Дети», — написал Губерниев. — Песня про коронавирус! Михаил старался, как мог. Всем здоровья! Что еще ярко исполнить?

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