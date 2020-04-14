«Проект отцы и дети». Губерниев с сыном исполнили песню про коронавирус
14:54
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выложил новый пост в Instagram. Вместе с сыном они исполнили песню про коронавирус.
— Проект «Отцы и Дети», — написал Губерниев. — Песня про коронавирус! Михаил старался, как мог. Всем здоровья! Что еще ярко исполнить?
Песня про коронавирус !!! @gubernievmikhail старался как мог !!! Всем здоровья !!! Что ещё ярко исполнить ??? Жду комментарии !!! ??? #отцыидети #тандем #дуэт #песня #сидимдома #домалучше #ядома #ария #мастер #воляиразум #александрелин #андрейбольшаков @rockgroupmaster — ?
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