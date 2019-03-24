"Проблем с мотивацией на трассе не было". Пайффер - о втором месте в масс-старте на этапе КМ в Норвегии

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер заявил, что доволен своим сегодняшним выступлением в масс-старте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 32-летний спортсмен не допустил ни одного промаха и занял второе место.

- Я очень доволен сегодняшними результатами, - приводит слова Пайффера Калашников Media. - Два немца на подиуме - это очень хорошо. До гонки я был немного уставшим, ноги казались какими-то тяжелыми. Но, думаю, так у всех. Все устали и истощены. Проблем с мотивацией на трассе не было. Я старался поднажать и хорошо отстрелять на огневом рубеже.

Это было не так просто. Потому что к рубежу подходишь уставшим. Но я очень доволен, что закончил сезон гонкой без единого промаха.

Пайффер занял 5-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 802 очка.

Все о биатлоне - здесь