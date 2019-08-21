Призер этапов Кубка мира Виролайнен выйдет на старт не раньше Нового года

Бронзовый призер чемпионата Европы-2014 Дарья Виролайнен, которая пропустила минувший сезон и весной во второй раз стала мамой, в интервью «СЭ» отметила, что вернется на старты не раньше, чем после Нового года.

— В марте я родила сына, пока кормлю его грудью, поэтому форму набираю постепенно, — сказала Виролайнен. — Сейчас мы с семьей поехали в Отепя на мой первый втягивающий сбор. Спасибо моему региону, Ханты-Мансийску, что дали мне возможность готовиться самостоятельно.

У меня еще не та форма, чтобы думать о работе с тренером. Поэтому пока все делаю самостоятельно, а помогают мне в тренировочном процессе муж и папа. Думаю, скорее всего, впервые выйду на старт не раньше, чем после Нового года. Пока загадывать не хочу, будет зависеть от самочувствия. (Наталья Марьянчик)

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