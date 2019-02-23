"Приятно, что это произошло в день рождения". Юрлова-Перхт - о серебре в спринте на чемпионате Европы

Чемпионка мира-2015 Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что провела отличную спринтерскую гонку на чемпионате Европы в Минске. Россиянка, которой сегодня исполнилось 34 года, заняла второе место.

- Для меня это была отличная гонка и приятно, что это произошло в день рождения, - приводит слова Юрловой-Перхт официальный сайт СБР. - Я рада, что смогла справиться со стрельбой стоя и лучше пробежала гонку по такой трассе. Думаю, что как и шведки мы проводим сейчас тесты, которые показывают, в каком мы состоянии.

С другой стороны эти старты и часть подготовки к чемпионату мира. Я не думаю о завтрашней гонке и настраиваюсь на получение хороших эмоций и празднование дня рождения.

Юрлова-Перхт занимает 25-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 284 очка.

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