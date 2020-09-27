«Привыкайте к биатлонистам в масках». Йоханнес Бе обратился к болельщикам

Олимпийски чемпион Йоханнес Бе опубликовал в Instagram новое фото. На нем 27-летний норвежец вместе с французом Кентеном Фийоном Майе и братом Тарьеем Бе после финиша шоу-гонки в Висбадане. Победу в Германии одержал как раз Фийон Майе, Йоханнес стал четвертым.

«Классно провел день в Висбадене. Хороший старт получился, и борьба между норвежцами и представителями других стран удалась. Привыкайте к биатлонистам в масках, в новом сезоне вам часто придется нас видеть такими», — написал Йоханнес.

Ранее стало известно, что первый и второй этапы Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 пройдут в финском Контиолахти. Первая гонка сезона запланирована на 27 ноября.