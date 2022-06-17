Майгуров назвал рабочим моментом жалобу со стороны совета СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на жалобу на него в прокуратуру со стороны организации.

«Я бы назвал это рабочим моментом. Более того, меня эта ситуация не напрягает. Я бы даже хотел, чтобы это письмо действительно попало в прокуратуру, чтобы его приняли, зарегистрировали. Чтобы после этого я мог четко расставить все точки над «i» и показать своим оппонентам, что та информация, которой они руководствовались, не соответствует действительности», — цитирует Майгурова RT.

13 мая председатель совета СБР Александр Еслев от лица этой организации подал жалобу в прокуратуру на Майгурова. Некоторые представители организации обвиняют президента СБР в превышении должностных полномочий.

В свою очередь, Майгуров намерен подать встречный иск о защите чести и достоинства против членов совета.

Выборы президента СБР состоятся 23 июня. На данный момент единственным конкурентом Майгурова является вице-президент организации Алексей Нуждов.