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Сегодня, 15:26

Майгуров объяснил ситуацию с призовыми белорусским спортсменам на Кубке России по биатлону

Руслан Минаев
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал ситуацию с призовыми белорусских спортсменов на Кубке России.

«Они участвуют в церемониях, получают цветы и медали Кубка России, но призовые они получать не могут. Они могут получать призовые на PARI Кубке Содружества. Вопрос этот действительно неоднозначный, но такое решение обсуждалось исполкомом и было принято в таком формате», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

В первом этапе Кубка России по биатлону выступали более десяти спортсменом из Белоруссии.

Источник: https://metaratings.ru/news/maygurov-belorusskie-biatlonisty-ne-mogut-poluchat-prizovye-za-pari-kubok-rossii-1425595/
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