Майгуров объяснил ситуацию с призовыми белорусским спортсменам на Кубке России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал ситуацию с призовыми белорусских спортсменов на Кубке России.

«Они участвуют в церемониях, получают цветы и медали Кубка России, но призовые они получать не могут. Они могут получать призовые на PARI Кубке Содружества. Вопрос этот действительно неоднозначный, но такое решение обсуждалось исполкомом и было принято в таком формате», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

В первом этапе Кубка России по биатлону выступали более десяти спортсменом из Белоруссии.