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Сегодня, 11:51

Майгуров — о победе Корнева в Уфе: «Радует, что у нас юниоры становятся практически лидерами»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал победу Александра Корнева в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

«Радует сегодняшняя победа Корнева, как и то, что у нас Серохвостов, выступая второй год после юниоров, уже практически является лидером. Не может не радовать то, что у нас есть резерв, который в скором времени уже вольется в основную команду.

В Уфе все отлично, как мы и ожидали. Единственное, лично мне не хватает видеоэкрана, думаю, как и зрителям на трибуне. Мы привыкли к тому, чтобы было видно не только строчку с результатами, но и телевизионную картинку. На всех прошлых этапах был видеоэкран. Здесь нет. Почему? Зададим вопрос организаторам. Все обсуждали только этот клен, но это все мелочи. Такой мелкий мусор на трассе на гонку не влияет, но это же не камни. Лыжи о листья не царапаются, спортсменам не мешают, поэтому внимания такого обращать на это не стоит", — сказал Майгуров.

21-летний российский биатлонист одержал свою первую победу на взрослом уровне.

Биатлон
Виктор Майгуров
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