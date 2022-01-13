Президент СБР Майгуров прокомментировал информацию об отставке Шашилова

Президент СБР Виктор Майгуров подчеркнул, что не будет рассматривать вопрос об отстранении Михаила Шашилова от должности старшего тренера женской сборной страны за нарушение режима. По его словам, появление такой информации перед Олимпиадой является ударом по национальной команде.

Сегодня, 13 января, появилась информация, что на ближайшем заседании правления СБР может быть рассмотрен вопрос об отставке 62-летнего Шашилова, поскольку в последнее время к нему возникают различные вопросы, в том числе и по режиму.

«Вопрос об отставке Михаила Шашилова не стоит. Вбрасывать в СМИ такую информацию накануне Олимпийских игр — это удар по сборной России», — цитирует ТАСС Майгурова.

Сейчас Шашилов вместе с командой находится на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). 17 января будет обнародован состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.