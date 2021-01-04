Президент СБР Майгуров отреагировал на массовое снятие спортсменов с «Ижевской винтовки»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что организация выясняет обстоятельства массового снятия спортсменов со спринтерских гонок на турнире «Ижевская винтовка» после приезда допинг-офицеров.

«Массовое снятие спортсменов с «Ижевской винтовки» не осталось без внимания со стороны СБР. Обсуждаем эту ситуацию с представителями регионов, у всех были свои причины. В любом случае снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб. Все они доступны для допинг-тестов сейчас и были доступны в Чайковском и Ижевске», — цитирует ТАСС Майгурова.

Со спринтерской гонки у юниорок снялись 12 спортсменов, у юниоров на старт не вышел 21 биатлонист.