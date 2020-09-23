Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с обысками в номере Александра Логинова во время ЧМ-2020. После участия в эстафете россиянин решил сняться с масс-старта.

— То, что произошло с Логиновым в Италии, — абсолютно недопустимая вещь, — отметил «Известиям» Станислав Поздняков. — Что касается Олимпийских Игр, то полагаю, что вероятность подобного инцидента практически исключена. Во-первых, что касается подозрений на потенциальный ввоз или пронос спортсменами каких-то запрещенных препаратов. На Играх существует многоуровневая система отслеживания багажа и ручной клади всех участников соревнований, чтобы исключить в принципе какие-либо подобные вещи. Второй момент касается системы аккредитации, которой не оказалось у личного тренера Логинова. Так вот, на Олимпийских Играх, в отличие от, например, чемпионатов мира, меры безопасности устроены таким образом, что никто без аккредитации или по чужой аккредитации не сможет проникнуть на олимпийские объекты. Поэтому, в этой части, спортсмены, я думаю, гарантированно защищены от таких инцидентов.

Российскому биатлонисту до сих пор не вернули его личные вещи — телефон и ноутбук.