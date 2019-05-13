Президент IBU: "Нужно развивать биатлон в Азии и Северной Америке"

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что его организация должна способствовать развитию этого вида спорта в Азии и Северной Америке.

- Мы - Международный союз биатлонистов, поэтому должны сделать наш вид спорта мировым, - приводит слова Далина портал Inside the games. - Сейчас мы ориентированы на Европу. Но следующая зимняя Олимпиада пройдет в Китае - нужно подумать, как мы сможем этим воспользоваться. Мы должны развивать биатлон в Азии и Северной Америке, сделать шаг вперед и разработать стратегию по этому вопросу.

Напомним, зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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